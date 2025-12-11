Alenquer lança “Câmara de Portas Abertas” para ouvir munícipes

O Município de Alenquer iniciou no dia 25 de Novembro a iniciativa “Câmara de Portas Abertas”. O objectivo é reforçar o diálogo directo com a população, criando um espaço onde os munícipes poderão expor dúvidas, apresentar problemas ou propostas directamente ao presidente da autarquia, João Nicolau, ao vice-presidente, Paulo Matias, e à vereadora Cláudia Luís. As sessões decorrem todas as terças-feiras, entre as 10h00 e as 12h00, nos Paços do Concelho, sem necessidade de inscrição prévia. A autarquia sublinha que este espaço de atendimento visa promover uma maior transparência, aproximar eleitos e munícipes e facilitar a resolução de questões do quotidiano.