uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Política Aprovada auditoria externa às finan ...

Aprovada auditoria externa às finanças e funcionamento da Câmara de Torres Novas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Torres Novas, aprovou a proposta para se avançar, ainda este ano, com uma auditoria externa funcional e financeira. Em reunião privada, a proposta apresentada pelo PSD foi viabilizada por unanimidade e tem como objectivo obter uma leitura actual, rigorosa e real da situação interna do município, permitindo avaliar processos, recursos e dinâmicas de funcionamento.
Através dos resultados, pretende-se posteriormente “adoptar medidas concretas para melhorar a eficiência dos serviços municipais, com especial enfoque nas áreas de urbanismo, obras particulares e intervenção territorial, onde se registam constrangimentos significativos para os cidadãos e para as entidades que dependem do município”, informaram os eleitos do PSD pela Coligação AD – Tempo de Avançar!
Na reunião pública seguinte, a 26 de Novembro, o presidente do município, José Trincão Marques (PS), fez questão de vincar que a proposta acabou por ser “conjunta, enriquecida com o contributo de todos” os eleitos do executivo municipal, tendo sido, inclusive, o próprio a sugerir que se tratasse de uma auditoria externa.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...