Edição de 2025.12.11

Câmara de Alenquer distribui pelouros do executivo socialista

A Câmara Municipal de Alenquer emitiu já o despacho com a distribuição de funções e pelouros pelos eleitos do PS, força política que gere o município socialista. O presidente do município, João Nicolau, coordena a administração das finanças municipais, a contratação pública, o planeamento estratégico e a gestão dos programas de apoio comunitários e nacionais. Ficou ainda responsável pela comunicação e marketing, planeamento, trânsito e mobilidade, habitação, operações urbanísticas particulares, requalificação e reabilitação urbana e, entre outras competências, pela fiscalização municipal e desmatação de terrenos.
O vice-presidente, Paulo Matias, é encarregado da gestão das obras municipais e das obras por administração directa, da manutenção de vias e calçadas, da gestão do Gabinete de Apoio às Freguesias, do serviço municipal de Protecção Civil e da coordenação da Polícia Municipal, assumindo ainda a responsabilidade pela manutenção dos espaços públicos, entre outras funções.
A vereadora Cláudia Luís, única que transitou do mandato anterior, mantém as pastas da educação, acção social, juventude, saúde, cultura e turismo. Acresce-lhe a coordenação do desporto, do associativismo, do comércio local e do património cultural, entre outras responsabilidades.
Os vereadores da Coligação Todos, Filipe Rogeiro e Francisco Guerra, não têm pelouros. Sem funções atribuídas estão também o vereador Carlos Sequeira, do Chega, e o independente Tiago Pedro.

