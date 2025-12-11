uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-12-11
Campanha em VFX para promover gestão responsável de resíduos

A Câmara de Vila Franca de Xira está novamente associada à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre entre 22 e 30 de Novembro, este ano sob o lema “Liga o Valor, Desliga o Ruído”. A iniciativa pretende reforçar a sensibilização da população para a importância da gestão correcta dos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e para a redução do desperdício.
Nos dias 21 e 22 de Novembro foram realizadas duas ações de sensibilização junto da comunidade: a primeira no Mercado do Levante da Póvoa de Santa Iria e a segunda no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira. Durante estas actividades os participantes foram alertados para a existência e utilidade dos ecocentros móveis, estruturas onde é possível depositar resíduos específicos que exigem tratamento adequado, contribuindo para um concelho mais limpo, seguro e sustentável. Em comunicado, o município explica que podem ser depositados nestes ecocentros lâmpadas fluorescentes e lâmpadas diversas, utensílios de cozinha, toners e tinteiros, pequenos equipamentos eléctricos e electrónicos, pilhas e baterias, telemóveis e carregadores, radiografias, latas de tinta e CDs, DVDs e outros suportes digitais. Está também previsto para 29 de Novembro a realização de novas acções de sensibilização, desta vez junto aos mercados do levante de Alhandra e Alverca do Ribatejo.

