Hermínio Rodrigues é o novo presidente da OesteCIM

O presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, foi eleito presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste para o mandato 2025-2029, sucedendo no cargo a Pedro Folgado, ex-presidente da Câmara de Alenquer.

Os 12 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) elegeram, por unanimidade, os novos órgãos do conselho intermunicipal, composto pelos presidentes de câmara do território abrangido. Hermínio Rodrigues, presidente da Câmara de Alcobaça, foi eleito presidente para o mandato 2025-2029, sucedendo no cargo a Pedro Folgado, ex-presidente da Câmara de Alenquer.

A nova equipa executiva conta também com Ricardo Pinteus, presidente da Câmara do Cadaval, e Ricardo Fernandes, presidente da Câmara do Bombarral, eleitos vice-presidentes. Na mesma reunião, foi ainda aprovada, também por unanimidade, a lista liderada por Paulo Simões para o Secretariado Executivo Intermunicipal, cuja nomeação será submetida a ratificação pela assembleia intermunicipal.

A nova liderança assume o compromisso de prosseguir o trabalho desenvolvido, pautando a sua actuação pelo empenho, proximidade e lealdade institucional, consolidando a intervenção conjunta da Comunidade Intermunicipal do Oeste. Integram a OesteCIM os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.