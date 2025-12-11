Oposição no Sardoal exige mais manutenção no Centro Cultural Gil Vicente

Vereador do PS no Sardoal apelou para que fosse realizada a manutenção exterior e interior do Centro Cultural Gil Vicente, uma vez que passa uma má imagem à população.

Na reunião de Câmara do Sardoal do dia 3 de Dezembro, o vereador do PS, Miguel Alves, apelou ao presidente do município para que fosse realizada a limpeza e manutenção dos muros exteriores do Centro Cultural Gil Vicente. Miguel Alves realçou a importância da manutenção dos muros, por ser um edifício que é património do município, sublinhando que o seu estado actual é “algo que não é bonito de se ver” e que passa uma má imagem à população. O vereador do PS salientou ainda que é necessário realizar obras no telhado do Centro Cultural Gil Vicente. “Devido à chuva, ano após ano, cada vez que se entra no hall do Centro Cultural, existem baldes para evitar que a água caia para o chão”, alertou. Pedro Rosa, presidente do município, agradeceu as chamadas de atenção, concordando que o edifício está a precisar de intervenções o mais rápido possível. “Relativamente à questão dos muros, o executivo anterior já tinha feito um teste, mas o antigo vice-presidente considerou que o produto testado não tinha a eficácia pretendida”, explicou. Este é um dos compromissos que Pedro Rosa e o executivo da Câmara do Sardoal têm para este mandato. O presidente da autarquia deixou nota que as intervenções só poderão começar a ser realizadas no início da Primavera devido às condições climatéricas que têm existido.