Ponte da Panela continua à espera de obras

O concurso público para requalificação da ponte da Panela, na freguesia de São Vicente do Paúl, concelho de Santarém, não teve concorrentes e a travessia rodoviária sobre a Linha do Norte continua a apresentar evidentes sinais de degradação. Com projecto de intervenção elaborado, em Maio deste ano foi lançado um concurso para intervenção na infraestrutura, mas o procedimento ficou deserto. Em recente reunião do executivo, na resposta a questões colocadas pelo vereador Pedro Ribeiro (PS), o presidente do município, João Leite (PSD), fez o ponto da situação e manifestou a intenção de se lançar novo concurso. Certo é que as obras vão sair bastante mais caras do que o inicialmente previsto, devendo rondar os 600 mil euros segundo previsão estimada pela equipa projectista. O primeiro concurso tinha como valor base 225 mil euros, como referiu o vereador Pedro Gouveia reconhecendo que se trata de “um acréscimo enorme” no orçamento.