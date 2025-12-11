Torres Novas aprova voto de pesar pelo falecimento de Octávio de Oliveira

Executivo da Câmara de Torres Novas cumpriu minuto de silêncio pela morte de Octávio de Oliveira, ex-autarca e presidente do Instituto da Segurança Social, lembrado pela sua dedicação à causa pública.

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou, por unanimidade, um voto de pesar e cumpriu um minuto de silêncio pelo falecimento de Octávio Félix de Oliveira. O ex-autarca e presidente do Instituto da Segurança Social (ISS) perdeu a vida aos 65 anos, a 18 de Novembro. Antes de ler o voto de pesar, subscrito por todo o executivo camarário, o presidente do município, José Trincão Marques, lembrou-o como uma “pessoa íntegra” pela qual tinha “admiração”. Octávio de Oliveira, nascido a 18 de Maio de 1960, no Tramagal, concelho de Abrantes, foi “personalidade pública de elevado mérito e cidadão dedicado ao serviço público e desenvolvimento da comunidade onde viveu”, lê-se no voto de pesar onde se destaca o seu percurso político e autárquico em Torres Novas.

Octávio de Oliveira foi vereador na Câmara de Torres Novas, eleito pelo PSD, nos mandatos de 1993-1997 e 2001-2005, “função que exerceu com rigor técnico e responsabilidade”. Foi ainda eleito na Assembleia Municipal de Torres Novas nos mandatos de 1989-1993 e 1997-2001, “intervindo activamente na discussão das políticas locais e com postura responsável, informada e construtiva. O país e Torres Novas perdem um servidor público exemplar cuja memória perdurará pelo legado de competência ética e humanismo que deixou”.