Acção para reforçar a segurança no uso de medicamentos

A Unidade Local de Saúde da Lezíria promoveu uma formação em “Farmacovigilância e Notificação Espontânea”, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, uma iniciativa promovida pela Unidade de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém (UFLSS) no âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância do Infarmed.
Dirigida a todos os profissionais de saúde, a acção teve como propósito reforçar a importância da identificação, notificação e monitorização de reações adversas a medicamentos, contribuindo para a sua utilização mais segura e eficaz. Durante a sessão foram apresentados os princípios essenciais da farmacovigilância e sublinhada a relevância da notificação espontânea, bem como o papel determinante dos profissionais de saúde neste processo, consagrado na legislação em vigor.
A formação foi dinamizada pelas farmacêuticas Paula Barão Sousa Ferreira e Ana Teresa Silva, da UFLSS, unidade que integra a rede nacional de farmacovigilância composta por nove estruturas regionais que colaboram com o Infarmed para garantir a segurança dos medicamentos comercializados em Portugal.

