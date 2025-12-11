uma parceria com o Jornal Expresso

Alcanena aprova moção contra encerramento da urgência pediátrica em Torres Novas

Câmara e Assembleia Municipal de Alcanena aprovaram moção onde contestam a proposta que prevê o encerramento da urgência pediátrica em Torres Novas.

A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Alcanena aprovaram por unanimidade uma moção contra a proposta, em consulta pública, que visa o encerramento da urgência pediátrica da Unidade Hospitalar de Torres Novas. “Não compreendemos a proposta agora apresentada porque, como evidenciam os números, o Serviço de Pediatria no seu todo garante uma resposta eficaz e de extrema relevância para a população do Médio Tejo”, lê-se no documento. Para esses dois órgãos autárquicos, qualquer proposta de reestruturação exigiria “ouvir as diferentes realidades regionais a intervir e explicitar quais os objectivos pretendidos, garantir o acesso a cuidados de saúde à população em condições de equidade, acessibilidade e qualidade; garantir a continuidade do sucesso nacional das últimas décadas na saúde materna e infantil, obtido num contexto de melhoria das condições socioeconómicas das populações, mas sustentado em medidas de educação e promoção da saúde e prevenção da doença e na articulação entre os prestadores de cuidados de saúde”. A proposta, consideram, deveria garantir ainda a “sustentabilidade das estruturas propostas em termos económicos”.
Na moção, os eleitos sublinham ser “frontalmente contra a proposta em consulta pública”, tendo em conta que “o serviço de Pediatria da Unidade de Torres Novas garante diferenciação, num ambiente próprio e característico para a assistência pediátrica nas suas várias valências assistenciais, para além de prever uma área de reserva coerente com os aumentos previsíveis da procura”.
Além disso, a sua localização “responde aos dados demográficos da região, garante o acesso em proximidade à população (38.604 crianças e adolescentes) e serve os profissionais pela localização estratégica, que garante acesso facilitado aos hospitais centrais, no sentido da articulação em tempo útil e da interacção formativa, factores que promovem a sua fixação na região”.

