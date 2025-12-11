Apanhado a conduzir sem carta e na posse de cocaína

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira anunciou a detenção de um homem de 22 anos suspeito da prática de um crime de tráfico de estupefacientes e de condução sem habilitação legal. A detenção ocorreu durante uma acção de patrulhamento preventivo e fiscalização rodoviária. Após ordem de paragem a uma viatura, os agentes solicitaram ao condutor a documentação obrigatória. Questionado sobre a carta de condução, o jovem admitiu não possuir qualquer título válido, tendo sido imediatamente detido. No decorrer da revista de segurança, efectuada para protecção dos polícias envolvidos, foram encontrados na sua posse cinco doses individuais de cocaína e 915 euros em numerário, valor que a PSP considera suspeito de estar associado à actividade ilícita.