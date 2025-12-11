Apanhado a furtar casa em Alenquer

A GNR deteve um homem de 43 anos por furto em residência, no concelho de Alenquer. Após uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local e desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar e interceptar o suspeito no interior da habitação. O suspeito foi detido em flagrante delito e o material furtado foi recuperado, designadamente um relógio de parede e diverso equipamento electrónico. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público.