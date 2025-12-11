Apanhado com haxixe em Vila Franca de Xira

A PSP deteve um homem de 23 anos em Vila Franca de Xira fortemente indiciado por suspeitas de tráfico de estupefacientes e que tinha na sua posse, em casa, 134 doses individuais de haxixe. A detenção ocorreu durante uma acção de patrulhamento preventivo realizada por elementos da Divisão Policial de Vila Franca de Xira. Segundo a PSP, o indivíduo foi abordado na via pública depois dos agentes identificarem comportamentos que indiciavam a prática do crime. No decorrer da intervenção, os polícias verificaram que o suspeito tinha escondido o produto estupefaciente atrás de uma caixa de electricidade, numa tentativa de evitar que fosse encontrado. Durante o interrogatório inicial, o detido revelou possuir mais droga na sua residência. No total a polícia apreendeu 134 doses individuais de haxixe. O suspeito foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, em Vila Franca de Xira.