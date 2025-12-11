uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Sociedade Associação ambientalista diz que pr ...
Associação ambientalista diz que projecto no aterro da Ecolezíria é atentado ao ambiente

Associação ambientalista diz que projecto no aterro da Ecolezíria é atentado ao ambiente

Associação Zero diz que projecto na Ecolezíria prevê a deposição, nos próximos anos, de mais de um milhão de toneladas de resíduos urbanos no aterro da Raposa, em Almeirim.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A associação ZERO criticou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo por meter em consulta pública um projecto no aterro da Ecolezíria que considera ser “um atentado ao ambiente e à saúde pública”. Em comunicado, a ZERO afirma que a consulta pública terminou no dia 27 de Novembro e que o projecto prevê a deposição, nos próximos anos, de mais de um milhão de toneladas de resíduos urbanos no aterro da Raposa, em Almeirim, grande parte deles orgânicos não tratados, o que é “expressamente proibido” pelo Decreto-Lei n.º 24/2024, que obriga ao tratamento prévio antes da deposição em aterro.
Este projecto “não prevê nem a selecção adequada de resíduos, nem o tratamento dos resíduos orgânicos, pelo que é totalmente ilegal face à legislação vigente”, sustenta a associação, alertando para riscos como a libertação de odores, a proliferação de doenças, a produção de lixiviados poluentes e emissão de gases com efeito de estufa. Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente citados pela ZERO, em 2024, a Ecolezíria enviou para o aterro da Raposa mais de 85% dos resíduos recolhidos nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos – cerca de 57 mil toneladas – sem qualquer tratamento, tornando o sistema “um dos piores do país”. Na nota a que a Lusa teve acesso, a associação defende uma mudança profunda na gestão dos resíduos na região, propondo a recolha selectiva porta-a-porta, a aplicação do tarifário PAYT (Pay as You Throw), e a instalação de uma unidade de tratamento mecânico e biológico para garantir o processamento integral dos resíduos indiferenciados.
O aterro da Raposa já motivou a criação de uma petição pública lançada por um grupo de cidadãos do concelho de Almeirim, que exige o encerramento do aterro, alegando “riscos ambientais, ausência de fiscalização e falta de transparência”. A petição, que já ultrapassou os 600 subscritores, surgiu após um incêndio ocorrido a 23 de Abril no recinto do aterro, junto à Estrada Nacional 114. Na altura, questionada sobre o estado da licença de operação, a Ecolezíria afirmou que o encerramento definitivo do aterro sanitário da Raposa estava previsto para ocorrer “nos próximos meses”, dependendo da produção de resíduos nos concelhos aderentes. A empresa indicou ainda que aguardava conclusões técnicas, “a divulgar após as eleições autárquicas, para apoiar as decisões do futuro Conselho de Administração”.

Associação ambientalista diz que projecto no aterro da Ecolezíria é atentado ao ambiente
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...