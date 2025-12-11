Campanha de Natal em Santarém ajuda IPSS e escolas do concelho

A Associação de Socorros Médicos “O Vigilante” e o Centro Social Interparoquial de Santarém vão ser as duas instituições do concelho de Santarém que vão beneficiar de apoio financeiro no âmbito da campanha “Natal, Compre Local 2025”, promovida pelo município, que vai decorrer nesta época natalícia. O sorteio contou com a participação do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e dos alunos das escolas do 1º ciclo vencedores dos três prémios que criaram o logotipo para esta campanha.

Para além da campanha dos 3.500 mil euros a atribuir a cada uma das IPSS (instituições particulares de solidariedade social) seleccionadas, a Câmara de Santarém atribui também, pelo segundo ano consecutivo, 3 mil euros às escolas vencedoras do concurso para a criação do logotipo da campanha. A autarquia anunciou que este ano foram contempladas a Escola Básica do Mergulhão, com os 1º e 2º prémios, e a EB1 de Tremês, que vão receber 1.500€, 1.000€ e 500€, respectivamente.

A campanha “Natal, Compre Local 2025” oferece a possibilidade de os munícipes comprarem vouchers de 10 euros por apenas 5 euros nos estabelecimentos aderentes, disponíveis desde 1 de Dezembro que podem ser adquiridos no Posto de Turismo e nas juntas de freguesia do concelho, limitado ao stock existente. João Leite sublinhou que esta iniciativa tem como objectivo não só “incentivar a economia local, através da disponibilização de vales para quem compra no comércio tradicional, ao mesmo tempo que envolve o comércio local, como também promove a solidariedade social no concelho”.