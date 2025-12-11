Dor e consternação pela morte do jovem de Santarém que morreu na barragem do Cabril
Morte do jovem casal que estaria a namorar no carro que acabou submergido na barragem do Cabril chocou a comunidade. Pedro Fidalgo tinha 19 anos e residia em Santarém.
A morte de Pedro Fidalgo, o jovem de 19 anos que morreu no sábado, 29 de Novembro, depois de a viatura em que se encontrava, juntamente com a namorada, ter caído à água na praia fluvial de Pedrógão Grande, na albufeira da barragem do Cabril, causou grande consternação na comunidade. O choque pela morte do jovem residente em Santarém, no Bairro de São Domingos, e da sua namorada Iara Ribeiro, natural do Porto, tem sido visível pelas publicações de pesar nas redes sociais. A mãe da jovem partilhou, inclusive, uma fotografia do casal acompanhada da descrição: “Amores da minha vida amo-vos, sempre vos vou amar”.
O corpo de Pedro Fidalgo foi velado na Capela Mortuária de Peral, a 2 de Dezembro, tendo as cerimónias fúnebres decorrido no dia seguinte na Igreja Matriz de Peral, concelho de Proença-a-Nova, de onde a família do jovem era natural. O jovem casal estaria a namorar no veículo, estacionado numa rampa de acesso à barragem destinada a embarcações, que se terá destravado e mergulhado na água, tendo ficado submerso numa zona com cerca de três metros de profundidade. Os corpos acabariam por ser retirados já sem vida da água, durante as operações de resgate e salvamento realizadas pelos bombeiros. A Polícia Judiciária confirmou a O MIRANTE estar a investigar as causas da ocorrência fatal.