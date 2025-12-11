uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-11
ISLA inaugurou biblioteca comunitária em Santarém
Jardim da Liberdade, em Santarém, tem biblioteca gratuita ao ar livre numa iniciativa promovida pelo ISLA - FOTO – CM Santarém

A Biblioteca Comunitária “Portas de Leitura”, promovida pelo ISLA Santarém, está disponível no Jardim da Liberdade, em Santarém, desde dia 5 de Dezembro, numa iniciativa integrada na comemoração do Dia Internacional do Voluntariado e no projecto ISLA Voluntário, que conta com o apoio do município.
Domingos Santos Martinho, presidente do ISLA Santarém, e Filipa Martinho, administradora delegada da instituição de ensino, foram os anfitriões da cerimónia que contou com a presença do vereador da Cultura e vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campo. O autarca enalteceu a iniciativa do projecto ISLA Voluntário e deixou o desafio de ser replicado pelas juntas de freguesia do concelho, de forma a promover o acesso gratuito à leitura.
A utilização desta biblioteca ao ar livre é gratuita, pelo que todos podem retirar, trocar ou deixar livros, não sendo obrigatório devolver o mesmo livro. Solicita-se apenas que cada um, traga outro livro, de forma a manter o equilíbrio da colecção e garantir que haja sempre livros disponíveis para recolha.
O ISLA Santarém deixa o apelo para que todos mantenham os livros em bom estado de conservação, não danifiquem, não vandalizem e não sujem, de forma a manter viva esta porta de acesso à leitura, cultura e partilha.

