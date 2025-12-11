Livro de Jorge Soares é apresentado na Biblioteca de Torres Novas

Apresentação, que decorre a 13 de Dezembro, enquadra-se num dos objectivos da biblioteca, o da valorização dos autores locais.

O livro “Sem Rumo – noventa e nove histórias e muitos sabores”, da autoria de Jorge Soares, vai ser apresentado no sábado 13 de Dezembro, pelas 16h00, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. A apresentação, que decorre no âmbito do ciclo “Autores de cá”, enquadra-se nos objectivos da biblioteca municipal de promoção da leitura, valorização dos autores locais e divulgação da criação literária contemporânea, proporcionando à comunidade o contacto directo com escritores e as suas obras, sublinha o município.

Jorge Soares, morador em Torres Novas e actor do Teatro Meia Via, autor com raízes em Angola e um percurso de vida ligado à cidade de Lisboa, desenvolveu um percurso profissional multifacetado, entre a informática, a banca e a gestão de projectos, tendo, paralelamente, explorado diversas vertentes artísticas e criativas, da vela à escrita, passando pela poesia e pelas artes performativas.

O livro Sem Rumo reflecte essa pluralidade de experiências, reunindo noventa e nove histórias curtas marcadas pela observação, pela memória e pelo humor, acompanhadas por um toque de sabores e vivências pessoais.