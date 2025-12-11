Luto na Escola de Desporto de Rio Maior por morte de aluna
Lara Gonçalves, aluna da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, morreu vítima de doença súbita. O Instituto Politécnico de Santarém decretou três dias de luto académico.
Lara Gonçalves, aluna da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, morreu no dia 3 de Dezembro vítima de doença súbita, tendo a instituição de ensino divulgado uma nota de pesar em sua homenagem. A jovem, natural de Albufeira, no Algarve, era aluna da licenciatura em Desporto Condição Física e Saúde e membro dedicada da Sal&Tuna.
“A Lara deixa uma marca luminosa na nossa comunidade académica e será para sempre recordada pela sua alegria, empenho e espírito de companheirismo, junto de todos aqueles que com ela privaram”, lê-se na nota de pesar onde a escola expressa “as mais sentidas condolências à família, amigos, colegas e à Sal&Tuna, solidarizando-se com todos quantos choram a sua partida”. E termina dizendo: “que a sua memória permaneça viva entre nós”. O Instituto Politécnico de Santarém também se solidarizou com esse momento de tristeza e perda, decretando três dias de luto académico. O presidente da instituição, João Moutão, manifestou publicamente “o mais profundo pesar em nome de toda a comunidade académica”, endereçando à família e aos amigos de Lara Patrícia Morais Gonçalves “as mais sinceras e sentidas condolências”.