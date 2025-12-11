uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.11 1ª página Sociedade Presidente da Câmara de Tomar desta ...
Presidente da Câmara de Tomar destaca investimento estratégico em visita à ULS Médio Tejo
Tiago Carrão conheceu de perto os investimentos em curso na ULS Médio Tejo - foto DR

Presidente da Câmara de Tomar destaca investimento estratégico em visita à ULS Médio Tejo

Tiago Carrão realizou a sua primeira visita oficial à Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, a convite do seu conselho de administração.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo convidou o presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, para visitar as instalações da instituição, uma iniciativa que reforçou o papel central do concelho na rede assistencial da região e sublinhou os investimentos em curso no Hospital de Tomar. Durante a visita, foi apresentado o novo edifício de Pedopsiquiatria, actualmente em construção e apontado como um dos projectos estruturantes da ULS para 2026. A futura unidade vai reforçar de forma significativa a resposta em saúde mental infantojuvenil no Médio Tejo.
O percurso incluiu também o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, onde foram discutidas as estratégias da ULS para o aumento da actividade e melhoria da capacidade assistencial neste sector. Um dos momentos mais relevantes da visita foi a chegada ao Hospital de Tomar do novo robot cirúrgico de última geração, um investimento de 2,4 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O equipamento ficará, nas próximas semanas, numa sala de apoio para montagem, configuração e instalação de softwares clínicos avançados. A entrada definitiva no Bloco Operatório está prevista para o final de 2025, iniciando-se em Janeiro de 2026 o processo de formação das equipas. A primeira cirurgia robótica da região deverá ocorrer em Fevereiro de 2026, posicionando Tomar como referência nacional na cirurgia minimamente invasiva no SNS.
A visita evidenciou ainda a importância da cooperação contínua entre o município e a ULS Médio Tejo. Segundo ambas as entidades, esta articulação é fundamental para garantir respostas de saúde mais próximas, orientadas às necessidades reais das comunidades e capazes de assegurar investimentos sustentáveis e eficazes.

Presidente da Câmara de Tomar destaca investimento estratégico em visita à ULS Médio Tejo
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...