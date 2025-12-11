Seis profissionais de saúde do Médio Tejo homenageados após décadas de serviço

Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) distinguiu seis profissionais com um louvor no momento da sua aposentação.

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo distinguiu seis profissionais com um louvor quando cessaram a sua colaboração com a instituição, reconhecendo a dedicação e o contributo que marcaram longas carreiras ao serviço das comunidades da região. O conselho de administração sublinha que a distinção pretende ser “um público testemunho da forma dedicada e zelosa” com que os colaboradores desempenharam as suas funções ao longo de vários anos, alguns deles com mais de quatro décadas de serviço. A instituição reforça ainda que este tipo de reconhecimento valoriza não só quem termina o percurso profissional, mas também serve de inspiração para os trabalhadores mais jovens, promovendo uma cultura organizacional baseada no compromisso e no espírito de equipa. Os profissionais homenageados foram: Jorge Manuel Justo, Maria Dolores Tiago, Maria Alexandra Vieira, Maria Júlia Antunes, Maria Adélia Cabaço e Luís Manuel Rodrigues.