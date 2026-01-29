uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-29
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.29 1ª página Cultura e Lazer Associação Filarmónica Montalvense ...

Associação Filarmónica Montalvense fez 40 anos

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro, fundada em 1986 no concelho de Constância, celebrou nos dias 24 e 25 de Janeiro o seu 40º aniversário. As comemorações foram assinaladas com um vasto programa cultural, que pretendeu envolver a comunidade e valorizar o movimento associativo local. Actualmente, a associação integra uma banda filarmónica composta por 26 músicos, uma escola de música frequentada por 55 alunos e um corpo docente constituído por quatro professores e um maestro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...