Associação Filarmónica Montalvense fez 40 anos

A Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro, fundada em 1986 no concelho de Constância, celebrou nos dias 24 e 25 de Janeiro o seu 40º aniversário. As comemorações foram assinaladas com um vasto programa cultural, que pretendeu envolver a comunidade e valorizar o movimento associativo local. Actualmente, a associação integra uma banda filarmónica composta por 26 músicos, uma escola de música frequentada por 55 alunos e um corpo docente constituído por quatro professores e um maestro.