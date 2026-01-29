uma parceria com o Jornal Expresso

2026-01-29
Cultura e Lazer Aurea canta no Cineteatro São João

Aurea canta no Cineteatro São João com espectáculo

O Cineteatro São João, no Entroncamento, recebe a 14 de Março, pelas 21h30, a cantora Aurea, com o espectáculo “Sessões Acústicas: Uma viagem pelo universo musical de Aurea”. Os bilhetes custam 15 euros e estão disponíveis no Posto de Turismo, Piscinas Municipais, Serviço de Águas da Câmara do Entroncamento, bem como nos pontos de venda habituais, como a Worten e a Fnac assim como na plataforma da BOL. No dia do espectáculo, os ingressos podem ainda ser adquiridos na bilheteira do Cineteatro São João, uma hora antes do início do concerto, caso não esgotem previamente.

