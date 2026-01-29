uma parceria com o Jornal Expresso

BiblioLED chega à Biblioteca Municipal de Alenquer

A Biblioteca Municipal de Alenquer passou a integrar a BiblioLED, uma iniciativa nacional que permite o acesso gratuito a livros digitais e audiolivros através de uma plataforma online. O principal objectivo deste serviço é fomentar hábitos de leitura, promover serviços de qualidade nas bibliotecas municipais e facilitar o acesso a conteúdos digitais, nomeadamente livros electrónicos e audiolivros. O catálogo inicial da plataforma é composto por uma colecção nacional com cerca de 1.500 títulos, complementada por 25 colecções regionais, que abrangem obras de ficção e não-ficção, maioritariamente em língua portuguesa. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, podendo ser acedido através de telemóveis, tablets e leitores online.

