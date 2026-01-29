Constância promove oficinas de calafate para preservar arte tradicional

A vila de Constância vai acolher, durante o mês de Fevereiro, um ciclo de oficinas dedicado à arte do calafate, sob a orientação de Sérgio Silva. As sessões estão agendadas para os dias 4, 11, 18 e 25 de Fevereiro e decorrem das 9h00 às 11h00, no estaleiro situado junto ao rio Tejo. Inserida nas estratégias municipais de salvaguarda e valorização do património imaterial do concelho, a iniciativa tem como objectivo ensinar a tradicional arte do calafate de Constância, transmitindo conhecimentos associados à construção de embarcações tradicionais em madeira. Ao longo das sessões, os participantes terão contacto com todo o processo de construção de um barco, desde a fase inicial da carpintaria, passando pela calafetagem e aplicação do breu, até à etapa final da pintura. A actividade pretende, assim, preservar e valorizar um saber-fazer ancestral intimamente ligado ao rio Tejo e à identidade local.