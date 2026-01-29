Exposição “Memórias do Entroncamento” celebra história ferroviária

A Galeria Municipal do Entroncamento recebe, entre 19 e 29 de Janeiro, a exposição de fotografia “Memórias do Entroncamento”, convidando o público a revisitar a história e a identidade de uma cidade que é profundamente marcada pela ferrovia. A iniciativa do Arquivo Municipal apresenta uma colecção de imagens que cruzam passado e presente, revelando não apenas carruagens, locomotivas ou infraestruturas ferroviárias, mas também o quotidiano e as vivências das pessoas que cresceram à volta dos caminhos-de-ferro.

As fotografias da mostra pretendem retratar diferentes vertentes do tema, desde o fumo das antigas máquinas a vapor, os rostos dos ferroviários e das suas famílias, a agitação da estação e o papel central dos caminhos-de-ferro na formação do urbanismo e da cultura da cidade. O município salienta que mais do que um exercício de memória, a exposição assume-se também como uma celebração do “património vivo” e com o compromisso de que “as histórias dos que construíram esta cidade à beira da linha não serão esquecidas”.