Lapas celebra identidade cultural no Teatro Virgínia em Torres Novas

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebe no dia 31 de Janeiro, sábado, pelas 16h30, o espectáculo musical “Lapas em Concerto – Entre Grutas e Encantos”, uma iniciativa promovida pela Sociedade Musical União e Trabalho (SMUT). O concerto é destinado a público maior de seis anos de idade e os bilhetes custam seis euros.

Pensado para toda a família, o espectáculo propõe uma viagem pela diversidade cultural e artística da aldeia de Lapas, conhecida como “A Terra Encantada”, reunindo música, tradição e memória num encontro que valoriza as raízes e a identidade local. Este concerto inédito junta a banda filarmónica da SMUT de Lapas a vários artistas convidados, num momento de partilha intergeracional que presta homenagem ao património cultural da região e ao forte vínculo às origens que une diferentes gerações.

Fundada em 1920, a Sociedade Musical União e Trabalho é a banda filarmónica mais jovem do concelho de Torres Novas. Sob a direcção do maestro Ivo Santos, a SMUT conta actualmente com cerca de 35 músicos, com idades compreendidas entre os 12 e os 55 anos, assumindo um papel relevante na dinamização cultural e musical do concelho.