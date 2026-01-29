uma parceria com o Jornal Expresso

Lilith em cena no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

Lilith em cena no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe no dia 30 de Janeiro, pelas 21h30, a peça de teatro Lilith. O espectáculo resulta de uma coprodução do Teatro Sá da Bandeira – Santarém, DeVIR CAPa, Faro, Chão de Oliva, Sintra | Apoios e acolhimentos CAL – Primeiros Sintomas, Lisboa, Palmilha Dentada, Porto, TEP - Teatro Experimental do Porto. Os bilhetes custam 5€.
O espectáculo revisita o mito ancestral da primeira mulher, apagada da narrativa bíblica, mas preservada na tradição judaica, para o confrontar com a realidade e com as tensões que moldam a vida das mulheres nos nossos dias, lê-se no texto promocional.

