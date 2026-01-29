José Miranda revalida título nacional de pista em paraciclismo

Atleta dos Falcões BTT, de Santa Cita, Tomar, é novamente campeão nacional de pista em paraciclismo na disciplina de contra-relógio.

José Miranda, atleta dos Falcões BTT de Santa Cita, voltou a sagrar-se campeão nacional de pista em paraciclismo, na classe C, ao revalidar o título na disciplina de contra-relógio. A revalidação do título é o culminar de um percurso marcado pelo trabalho árduo, dedicação, sacrifício e uma notável força de vontade. Com uma prestação de elevado nível competitivo, demonstrou, uma vez mais, a sua consistência e capacidade de superação, levando bem alto o nome dos Falcões BTT, secção da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, no concelho de Tomar.

Em nota pública, os Falcões BTT e a ACR Santa Cita felicitaram José Miranda pelo feito alcançado, sublinhando o exemplo de perseverança e inspiração que representa para atletas, dirigentes e adeptos. O clube deseja ainda que esta revalidação seja mais um capítulo de uma carreira marcada por conquistas, superação e contributos positivos para o desporto nacional.