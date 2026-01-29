Tomar Game Festival com entradas gratuitas

O Tomar Game Festival regressa a Tomar para a sua quarta edição, entre os dias 30 de Janeiro e 1 de Fevereiro, no Pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira, com três dias inteiramente dedicados à cultura gaming e ao entretenimento digital. Pela primeira vez, a entrada no evento vai ser gratuita para o público. Ao longo do festival, os visitantes vão poder aceder a mais de 1.000 metros quadrados dedicados a videojogos, tecnologia e experiências interactivas, incluindo torneios de eSports, áreas de cosplay, realidade virtual, retrogaming e a presença de vários influencers ligados ao universo gamer.

A principal novidade desta edição é a estreia do TGF Arena, um novo formato de competição ao vivo, inspirado em desafios de resistência, estratégia e tomada de decisão sob pressão, comuns no entretenimento digital contemporâneo. No centro do TGF Arena está o desafio principal, intitulado “O Último a Sair do Quadrado”, onde os participantes enfrentam provas rápidas, eliminações sucessivas e decisões individuais que podem comprometer todo o grupo. O último participante a ser eliminado arrecada um prémio monetário de 1.000 euros.

De acordo com a organização, este novo formato foi concebido especialmente para um público gamer e jovem adulto, combinando competição, espectáculo e participação activa, num ambiente pensado para palco, audiência e ritmo elevado. As fases finais culminam num duelo directo entre participantes, aumentando a tensão e o envolvimento do público presente. A organização sublinha ainda que, com esta novidade, o Tomar Game Festival pretende reforçar o seu posicionamento no panorama nacional da cultura gamer, apostando em experiências presenciais inovadoras e em novos formatos competitivos.