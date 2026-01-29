uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-29
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.29 1ª página Desporto Xadrez do Vitória de Santarém lide ...
Xadrez do Vitória de Santarém lidera série na 3ª divisão nacional
Xadrezistas do Vitória de Santarém voltaram a estar em bom plano - FOTO - VCS

Xadrez do Vitória de Santarém lidera série na 3ª divisão nacional

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa de xadrez do Vitória de Santarém assumiu a liderança da sua série no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, prova organizada pela Federação Portuguesa de Xadrez. Um feito alcançado após o triunfo diante do Cine Club Torres Novas, na cidade do Almonda, por 2,5-1,5, fruto de duas vitórias (Pedro Vinagre e Carlos Nascimento), um empate (Cristian Cretu) e uma derrota (Jaime Bernardo) nos quatro tabuleiros.

Xadrez do Vitória de Santarém lidera série na 3ª divisão nacional
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...