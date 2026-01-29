Xadrez do Vitória de Santarém lidera série na 3ª divisão nacional

A equipa de xadrez do Vitória de Santarém assumiu a liderança da sua série no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, prova organizada pela Federação Portuguesa de Xadrez. Um feito alcançado após o triunfo diante do Cine Club Torres Novas, na cidade do Almonda, por 2,5-1,5, fruto de duas vitórias (Pedro Vinagre e Carlos Nascimento), um empate (Cristian Cretu) e uma derrota (Jaime Bernardo) nos quatro tabuleiros.