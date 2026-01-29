Ferreira do Zêzere cria incubadora de empresas para dar impulso a novos negócios
O município de Ferreira do Zêzere colocou ao serviço da comunidade empresarial uma Incubadora de Empresas e um Espaço de Coworking, instalados no Edifício da Central de Camionagem, com o objectivo de dinamizar o tecido económico local e incentivar o empreendedorismo e a inovação.
O município de Ferreira do Zêzere colocou ao serviço da comunidade empresarial uma Incubadora de Empresas e um Espaço de Coworking, instalados no Edifício da Central de Camionagem, com o objectivo de dinamizar o tecido económico local e incentivar o empreendedorismo e a inovação. Este novo equipamento municipal visa apoiar a criação e consolidação de empresas no concelho, promovendo a colaboração entre empreendedores, profissionais independentes e trabalhadores em regime remoto, contribuindo também para a fixação de talento no território.
A Incubadora de Empresas disponibiliza diferentes modalidades de apoio, incluindo incubação física, com acesso a escritórios individuais e espaços partilhados, e incubação virtual, destinada a projectos que não necessitem de presença permanente nas instalações. O espaço inclui ainda salas de reuniões, áreas comuns de trabalho e uma zona de coworking equipada com acesso à internet, serviços de impressão e apoio administrativo. Segundo a autarquia, o projecto aposta igualmente na criação de sinergias através de parcerias com entidades académicas e empresariais, permitindo o acesso a redes de conhecimento, mentoria e oportunidades de cooperação que potenciem o crescimento dos negócios instalados.
Podem candidatar-se à Incubadora de Empresas e ao Espaço de Coworking pessoas singulares ou empresários em nome individual com ideias de negócio inovadoras, bem como empresas com menos de 12 meses de actividade e potencial de crescimento. Outros projectos poderão ser analisados, desde que devidamente fundamentados e sujeitos a aprovação. As candidaturas estão abertas de forma contínua e devem ser submetidas com o formulário próprio e a documentação prevista no regulamento.