Ferreira do Zêzere cria incubadora de empresas para dar impulso a novos negócios

O município de Ferreira do Zêzere colocou ao serviço da comunidade empresarial uma Incubadora de Empresas e um Espaço de Coworking, instalados no Edifício da Central de Camionagem, com o objectivo de dinamizar o tecido económico local e incentivar o empreendedorismo e a inovação.