Piscina de Arruda dos Vinhos fechada para obras urgentes no tanque

Município já convidou cinco empresas para irem ao local e apresentarem orçamento e ideias sobre como resolver o problema. Piscina municipal encerrou ao público em Novembro do ano passado.

A piscina municipal de Arruda dos Vinhos está fechada desde Novembro do ano passado e assim deverá continuar, pelo menos até à Páscoa, para sofrer obras de reparação no tanque. A informação foi avançada por André Agostinho, vereador do município, na última reunião de câmara. O município convidou cinco empresas para visitar o espaço e perceber o que poderá ser feito no tanque, onde um conjunto de azulejos começou a desprender-se no fundo da piscina. O espaço até ia receber obras este verão mas com este problema o encerramento foi antecipado. “Cinco empresas que estiveram presentes mostraram interesse em apresentar-nos orçamentos. Duas delas apresentaram ideias diferentes do que fazer no tanque, uma dá uma solução tradicional e outra mais inovadora. Vamos avaliar se a empresa que nos apresenta o valor mais em conta para o orçamento municipal vale a pena”, explicou o autarca. Nas últimas semanas alguns moradores queixaram-se da falta de informação sobre o encerramento das piscinas e do arrastar do processo. André Agostinho garante que o processo está a seguir os prazos previstos e aponta o final da Páscoa como período de reabertura da piscina.
O tanque da piscina tem 166.6 m2 (16,66m de comprimento por 10m de largura, divididos em 5 pistas) e está inserido num edifício de dois pisos, onde o rés-do-chão é composto por áreas de acesso, dependências destinadas a atendimento aos utentes, serviços administrativos, balneários, tanque e acessos para serviços técnicos. No 1º piso está localizada a cafetaria, duas salas de ginásio e um terraço com vista para o tanque. A piscina municipal de Arruda dos Vinhos disponibiliza aos seus utentes natação para bebés, natação infantil e para adultos, pré-competição, natação Livre, hidroginástica e hidroterapia.

