Sorteio de Natal distribuiu 3.250 euros em vales de compras no comércio de Abrantes

Campanha foi promovida pela ACE – Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei. Participaram 106 estabelecimentos comerciais.

Vinte consumidores do comércio local de Abrantes foram premiados no sorteio da campanha “Para um Natal especial, compre no comércio local”, que decorreu na manhã de 10 de Janeiro, junto à entrada do Mercado Municipal de Abrantes. A iniciativa atribuiu um total de 3.250 euros em vales de compras, a utilizar pelos beneficiários nos estabelecimentos aderentes. A campanha foi promovida pela ACE – Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei, com o apoio da Câmara de Abrantes, e decorreu entre 1 de Dezembro de 2025 e 6 de Janeiro de 2026. Ao todo, participaram 106 estabelecimentos comerciais do centro histórico e de outras zonas do concelho.

Durante o período da iniciativa, foram entregues 91.400 cupões, correspondentes a compras superiores a 914 mil euros nas lojas aderentes. Por cada compra igual ou superior a 10 euros, os clientes receberam um cupão, até ao máximo de seis por compra, que dava acesso ao sorteio. Os prémios atribuídos variaram entre os 500 euros, para o primeiro classificado, e os 25 euros, para o 19.º e 20.º prémios, sendo todos os vales destinados a ser utilizados no comércio local.

No mesmo dia foi também sorteado o vencedor da iniciativa “Agora Vote na Magia do Natal”, que distinguiu Filipe Martins com um vale de 100 euros para utilizar na plataforma de comércio electrónico AGORA Abrantes, integrada no Bairro Comercial Digital de Abrantes. Esta iniciativa desafiou os participantes a votar online na montra que melhor representasse o espírito natalício, envolvendo cem lojas. Foram registados 396 votos e 254 novos inscritos na plataforma. As lojas mais votadas foram a Be a Kid, em primeiro lugar, seguida da Sasha – Aquapolis Sul, e das Delícias da Quintinha, em terceiro.