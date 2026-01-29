uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-29
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.29 1ª página Economia Tinto Encostas de Xira distinguido ...

Tinto Encostas de Xira distinguido no Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Syrah tinto 2023 Encostas de Xira, vinho de produção municipal de Vila Franca de Xira, foi distinguido com o selo de qualidade no 12º Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, cujos vencedores foram anunciados a 12 de Janeiro, em Lisboa. O concurso, promovido pelo Crédito Agrícola em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal e reconhecido pelo IVV - Instituto da Vinha e do Vinho, voltou a afirmar-se como uma referência no sector vitivinícola nacional, destacando a excelência e diversidade da produção portuguesa. A distinção atribuída ao Syrah tinto 2023 representa, para o município, mais um momento de reconhecimento para o projecto Encostas de Xira, que se destacou na avaliação realizada por um júri composto por escanções, enólogos, enófilos e jornalistas especializados. A prova surpreendeu pela qualidade apresentada, consolidando o posicionamento do vinho no panorama nacional. Nesta 12ª edição estiveram a concurso 274 vinhos, entre brancos, tintos e espumantes, apresentados por 102 produtores nacionais.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...