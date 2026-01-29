Assembleia Intermunicipal do Oeste inicia novo mandato

Já tomaram posse os novos membros da Assembleia Intermunicipal do Oeste, numa sessão realizada dia 14 de Janeiro nas instalações da Associação Empresarial da Região Oeste. Após a formalização da posse, a assembleia procedeu à eleição da Mesa da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM e do Secretariado Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste. A sessão foi aberta por Rui Prudêncio, presidente da Assembleia Intermunicipal do Oeste no mandato anterior, que deu início aos trabalhos.

Da eleição da Mesa da Assembleia Intermunicipal resultou a seguinte composição: Jorge Carlos Ferreira dos Santos, em representação do movimento Unidos por Torres Vedras, foi eleito presidente; Cecília Maria de Carvalho Tomaz Ferreira, do Partido Socialista, assumiu o cargo de vice-presidente; e Paulo Jorge Correia do Espírito Santo, do Partido Social Democrata, foi eleito secretário da Mesa. Paulo Simões foi também reeleito secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste. Durante a sessão, o presidente da OesteCIM, Hermínio Rodrigues, enalteceu o trabalho desenvolvido por Paulo Simões ao longo do mandato anterior, sublinhando a importância da continuidade do projecto intermunicipal.

Fazem parte da OesteCIM os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.