Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere exige obras urgentes na EN 238

Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade uma moção a exigir a intervenção urgente na Estrada Nacional 238, alertando para o mau estado da via e para os riscos que representa para a segurança rodoviária.

A Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade uma moção que exige a concepção e execução urgente de um projecto de beneficiação da Estrada Nacional 238 (EN 238), considerada uma via estruturante para a mobilidade, segurança rodoviária e desenvolvimento económico do concelho. A deliberação foi tomada na sessão realizada a 30 de Dezembro de 2025, no Centro Cultural Alfredo Keil.

O documento reconhece a EN 238 como um eixo rodoviário essencial para a ligação entre freguesias, o acesso da população a serviços fundamentais, o escoamento da actividade económica local e a atractividade territorial do concelho. A moção aponta ainda vários constrangimentos associados ao actual estado de conservação da via, nomeadamente a degradação do pavimento, deficiências ao nível da segurança rodoviária e limitações estruturais que comprometem a fluidez do tráfego. Segundo o texto aprovado, estes problemas têm impactos directos na qualidade de vida da população e no desenvolvimento económico de Ferreira do Zêzere, tornando imprescindível uma intervenção que assegure condições de circulação mais modernas, eficientes e seguras. A assembleia municipal deliberou, por isso, instar a Infraestruturas de Portugal a priorizar a elaboração do projecto de beneficiação da EN 238 e apelar ao Governo e às entidades competentes para que sejam garantidos os meios técnicos e financeiros necessários, evitando atrasos no avanço do processo. A moção reafirma ainda a disponibilidade do município de Ferreira do Zêzere para colaborar institucionalmente com todas as entidades envolvidas, com vista à concretização célere de uma intervenção considerada estruturante para o concelho.