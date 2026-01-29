Degradação do espaço público e manutenção urbana suscitam críticas em Coruche

A degradação de espaços públicos, a falta de manutenção de equipamentos municipais e o estado de várias artérias rodoviárias estiveram em destaque na reunião da Câmara de Coruche, com críticas da oposição e respostas do executivo quanto a limpezas, conservação urbana e investimentos futuros.

A necessidade de uma intervenção urgente na zona do Pego das Baleias, bem como a falta de manutenção regular de equipamentos públicos e de várias vias municipais, mereceu reparos da oposição na Câmara Municipal de Coruche. O vereador Francisco Gaspar (PSD) alertou para situações de resíduos que se arrastam há meses e que, por isso, o executivo deve assumir a necessidade de actuação. No que respeita ao Pego das Baleias, foi referida a acumulação significativa de resíduos, o que indicia ausência de limpeza prolongada no tempo naquela zona ribeirinha.

A discussão estendeu-se também à manutenção de equipamentos públicos, com referência a problemas recorrentes na calçada, zonas onde foram cortadas árvores sem reposição adequada do piso e diversos equipamentos degradados na frente ribeirinha. Foram apontadas falhas em clarabóias, corrimões, passadiços em madeira e papeleiras, com especial preocupação quanto ao desgaste acentuado dos materiais em madeira no Parque do Sorraia.

Na ligação entre o jardim e o Parque do Sorraia, foram ainda referidas tábuas levantadas e partidas, uma situação que, segundo a oposição, não é recente e que tende a agravar-se se não houver intervenção atempada. Foram igualmente levantadas preocupações quanto ao estado de várias artérias municipais, com destaque para a Avenida Salgueiro Maia, descrita como apresentando múltiplos buracos e abatimentos sucessivos, e para a Rua Afonso Henriques. A situação do muro junto à rotunda do Pescador, na Avenida do Castelo, foi também referida.

Francisco Gaspar defendeu que estas situações devem ser tidas em conta no momento em que o município se prepara para discutir a incorporação do saldo de gestão do ano anterior, sublinhando a importância de prever investimento na reparação e reposição de passeios e vias com elevado desgaste, não só na vila de Coruche, mas noutros pontos do concelho.

O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo (PSD), reconheceu a necessidade de limpeza na zona do Pego das Baleias. Admitiu que nem sempre os serviços municipais actuam naquele local, garantindo que vai alertar para a necessidade de intervenção.

Relativamente aos equipamentos públicos, o autarca afirmou que o município pretende complementar os procedimentos de manutenção, assegurando uma atenção mais regular e, quando necessário, a substituição de equipamentos. Revelou ainda a intenção de efectuar uma actualização ao Parque do Sorraia, reconhecendo a existência de danos em mobiliário urbano e defendendo uma intervenção gradual em todos os equipamentos de espaço público.

Quanto à conservação de ruas, nomeadamente na Avenida Salgueiro Maia, Nuno Azevedo explicou que os problemas resultam de roturas na conduta adutora que liga os depósitos elevados, uma situação semelhante à ocorrida no Bairro da Areia. Relativamente ao muro situado no final da Avenida do Castelo, o presidente da câmara referiu que o município está a contactar o proprietário com vista à resolução da situação, acrescentando que, de acordo com a informação disponível, não existe risco iminente, ao contrário do que se verificava anteriormente.