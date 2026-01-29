Frio e picos de consumo na origem de cortes de energia em Alverca e Vialonga

E-Redes diz que as falhas de electricidade em Alverca do Ribatejo e Vialonga se devem ao aumento do consumo, devido ao frio, avarias e cargas elevadas. Empresa diz que problema fica resolvido até ao final da semana.

O frio intenso que se tem feito sentir neste Inverno e o consequente aumento do consumo de electricidade estão na origem dos cortes de abastecimento de energia registados este mês no Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, e no Casal do Freixo, em Vialonga. A situação fez disparar o número de reclamações de clientes, algumas das quais chegaram também a O MIRANTE.

Segundo a explicação da E-Redes, dada à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2026 tem sido um Inverno mais rigoroso do que os anteriores, com Portugal a bater sucessivos recordes de consumo, sobretudo cerca das 20h00, período marcado pelos consumos domésticos.

A E-Redes diz ainda que aumentaram as avarias nas habitações dos próprios clientes, normalmente por sobrecarga ou utilização acima da potência contratada, e o acréscimo de avarias na Rede de Baixa Tensão, considerado o factor mais significativo deste Inverno. A E-Redes garante que não existe degradação da rede, sendo a principal causa de avaria a fusão de fusíveis de protecção dos cabos, o que indica correntes acima do expectável.

“No Bom Sucesso verificou-se a avaria num cabo subterrâneo de baixa tensão que, apesar de várias tentativas de reposição, acabou por entrar em rotura definitiva a 18 de Janeiro. Fizeram-se alterações que permitiram alimentar provisoriamente os clientes, mas que, dadas as cargas elevadas que se têm registado, acabaram por ser afectados por várias perturbações nos dias 19 e 20”, disse a empresa, acrescentando que está a executar um reforço da rede de Baixa Tensão, com a instalação de um cabo adicional para abastecer a zona residencial, prevendo-se a conclusão da intervenção até ao final da semana.

Quanto ao Casal do Freixo, os cortes estão igualmente relacionados com o frio extremo e o aumento excepcional do consumo eléctrico, indica a empresa. A câmara diz que está a diligenciar no sentido da E-Redes colocar, com carácter de urgência, um novo posto de transformação de serviço público, equipamento que permitirá regularizar e solucionar estas ocorrências de forma definitiva.