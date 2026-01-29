uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-29
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.29 1ª página Política Golegã aprova orçamento de 23,7 mil ...
Golegã aprova orçamento de 23,7 milhões com aposta forte na habitação
António Camilo - foto O MIRANTE

Golegã aprova orçamento de 23,7 milhões com aposta forte na habitação

A Câmara Municipal da Golegã aprovou um orçamento de 23,7 milhões de euros para 2026, com a habitação, a educação e o reforço das redes de água e saneamento entre as principais prioridades. O documento foi viabilizado pela maioria do executivo liderado por António Camilo, prevendo também a continuação da redução de impostos municipais e investimentos em equipamentos estruturantes para o concelho.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal da Golegã aprovou um orçamento de 23,7 milhões de euros para 2026, que define como principais prioridades o investimento na habitação, a educação e o reforço das redes de abastecimento de água e saneamento. O documento foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis do movimento independente “2025 por todos” e a abstenção dos vereadores do PS. Em declarações à Lusa, o presidente da câmara, António Camilo, afirmou que a habitação será o sector com maior peso no investimento municipal, estando previstos cerca de seis milhões de euros para 2026. “O que agora é prioritário é a habitação”, sublinhou o autarca, eleito por um movimento independente.
Na área da educação, o município está a concluir a construção da Escola Básica 2,3 da Golegã, uma obra com um investimento de 1,3 milhões de euros. A este valor acrescem cerca de 2,2 milhões de euros destinados às despesas de funcionamento do sector. Estão ainda previstas intervenções no Jardim de Infância e na Escola Básica do 1º ciclo, equipamentos que, segundo o presidente da autarquia, “não estão em condições absolutas e merecem intervenções de fundo”. Outro dos eixos do orçamento passa pelo reforço das infraestruturas hidráulicas, em particular nas redes de água e saneamento na zona de São Caetano, face à construção do Hotel Vila Galé na Quinta da Cardiga. António Camilo reconhece que será necessário “um investimento muito grande” nesta área, adiantando que, apesar da comparticipação do promotor, a câmara municipal também terá encargos financeiros.
O município aguarda ainda o parecer final da Agência Portuguesa do Ambiente para avançar com a construção de um açude no rio Almonda, considerado um projecto estruturante para o concelho. Entre os projectos previstos está também a construção de um novo pavilhão multiúsos, que deverá substituir o actual pavilhão desportivo, datado de 1981 e considerado obsoleto. A obra representa um investimento estimado em quatro milhões de euros e deverá ser concretizada ao longo dos próximos quatro anos. No sector do turismo, a autarquia mantém a aposta, com especial enfoque no turismo equestre, uma das marcas identitárias da Golegã. O presidente da câmara destacou ainda a importância do Cineteatro, reaberto em Novembro de 2024, onde o município pretende reforçar a programação cultural.
O orçamento para 2026 prevê também a continuação da redução da carga fiscal. A taxa de IMI baixa de 0,34% para 0,33%, aproximando-se do mínimo legal. No IRS, a participação municipal será reduzida de forma gradual, meio ponto percentual por ano, até atingir os 3%. Estão igualmente previstas reduções na derrama, com benefícios para empresas que mantenham ou criem postos de trabalho. A autarquia está ainda a preparar um regulamento de incentivos à fixação de médicos, face à carência de clínicos na unidade de saúde local. “Temos falta de médicos e vamos criar um regulamento para atrair médicos de família”, afirmou António Camilo.

Golegã aprova orçamento de 23,7 milhões com aposta forte na habitação
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...