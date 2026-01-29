uma parceria com o Jornal Expresso

Junta de Meca alerta para deposição ilegal de monos e entulho

A Junta de Freguesia de Meca, em Alenquer, está a desenvolver uma campanha de sensibilização junto da população com o objectivo de reduzir o abandono de monos e entulho junto a contentores do lixo e ecopontos existentes na freguesia. De acordo com o executivo, esta prática constitui uma situação desagradável que afecta a qualidade de vida dos residentes, prejudica o ambiente e compromete a imagem da freguesia.
Para além disso, o abandono indevido de resíduos na via pública é proibido por lei, estando sujeito à aplicação de coimas que podem ascender aos 1.500 euros. A junta recorda que existem alternativas legais e gratuitas para a deposição desse tipo de resíduos, nomeadamente através do agendamento da recolha de monos ou da sua entrega nos locais devidamente autorizados para o efeito.
No âmbito desta acção, é feito um apelo à colaboração da população, incentivando os fregueses a não abandonarem resíduos na via pública, a informarem familiares e vizinhos e a denunciarem às autoridades competentes situações de incumprimento que venham a presenciar.

