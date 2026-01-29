uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.01.29 1ª página Política Muro tombou para dentro de quintal ...

Muro tombou para dentro de quintal no Vale de Santarém

O mau tempo que se fez sentir durante o dia de sexta-feira, 23 de Janeiro, causou a queda de um muro para o interior do quintal de uma habitação no Vale de Santarém. A moradora, Fátima Reis, deu conta nas redes sociais do susto que sentiu, referindo que o mau estado do muro já tinha sido reportado à Câmara de Santarém por diversas vezes e tinha motivado, inclusivamente, uma vistoria técnica.
“E nós a viver neste medo constante. Pois foi mesmo agora que aconteceu a tragédia. Por sorte não estava ninguém no quintal, nem os animais, porque estava a chover”, desabafou a moradora no Facebook, apontando o dedo ao município, a quem pertence o muro que desabou.
Contactado por O MIRANTE, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, que tutela o pelouro da Protecção Civil, confirmou a ocorrência na noite de sexta-feira, referindo que não causou danos pessoais nem em propriedade alheia. O autarca acrescentou que a situação foi sinalizada e iria ser intervencionada na segunda-feira seguinte pelos serviços municipais.

