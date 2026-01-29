Novas eleições nos Bombeiros Voluntários de Rio Maior

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior vai reunir em assembleia-geral no dia 31 de Janeiro, para apreciação e deliberação sobre a declaração de acto eleitoral anulável, em conformidade com o Art.º 52 dos estatutos da associação e para deliberar sobre os procedimentos para novo acto eleitoral dos órgãos sociais.

A assembleia decorre às 17h00 e os associados efectivos para participarem não podem ter o pagamento de quotas em atraso, por um período superior a 12 meses.

Se à hora marcada não estiver presente a maioria legal dos associados em plena efectividade de direitos, a reunião terá lugar no mesmo dia, no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, 30 minutos depois da hora inicial, em segunda convocatória, deliberando, então, com qualquer número de presenças, desde que não inferior a três associados efectivos.

Refira-se que já tinha havido um acto eleitoral no dia 27 de Dezembro, a que concorreu uma única lista, liderada por Luís Miguel Ribeiro. Só que, posteriormente, ainda antes da tomada de posse, verificou-se que dois elementos da lista não cumpriam todos os requisitos, nomeadamente o de serem sócios da associação há mais de seis meses. O que levou a esta assembleia, que visa anular essa eleição e convocar novo acto eleitoral, a que deve concorrer apenas uma lista liderada novamente por Luís Miguel Ribeiro.

A presidente da assembleia geral da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior, Isaura Morais, lamenta o sucedido e deixa também críticas à pouca mobilização dos sócios no último acto eleitoral, em que, de um universo de 1.155 filiados, apenas votaram 37. “Só querem saber dos bombeiros quando sentem que há alguma coisa que não correu bem ou quando precisam deles”, desabafou a O MIRANTE, a propósito de alguma polémica que o processo suscitou.