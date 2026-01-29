uma parceria com o Jornal Expresso

Pressão do estacionamento na estação do Entroncamento afasta clientes e prejudica comércio
Vereador Ricardo Antunes alertou para o impacto negativo do estacionamento no comércio local

Pressão do estacionamento na estação do Entroncamento afasta clientes e prejudica comércio

Pressão do estacionamento junto à estação ferroviária do Entroncamento está a afectar o comércio da zona de Santo António. Situação voltou a ser debatida na última reunião de câmara.

A elevada pressão do estacionamento na zona envolvente da estação ferroviária do Entroncamento voltou a estar em debate na última reunião de câmara, com o vereador Ricardo Antunes (PS) a alertar para o impacto negativo que a situação está a ter no comércio da zona de Santo António. Segundo o autarca, a utilização diária e prolongada dos lugares de estacionamento por passageiros da ferrovia está a reduzir significativamente a rotatividade, dificultando o acesso de clientes e fornecedores aos estabelecimentos comerciais localizados nas ruas Almirante Reis, 1º de Maio, Elias Garcia e Vitorino Magalhães Godinho. Ricardo Antunes afirmou ter recebido várias queixas de comerciantes e trabalhadores da zona, referindo que a ausência de limitação temporal no estacionamento tem contribuído para o afastamento da clientela. O vereador sublinhou que já existem lojas devolutas ou disponíveis para arrendamento, situação que associa à quebra da procura e à dificuldade em manter a actividade comercial viva naquela área da cidade.
O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, reconheceu a pressão existente e explicou que a problemática está a ser considerada no âmbito do projecto da nova centralidade da zona norte da cidade. O autarca referiu que a empreitada de reabilitação urbana da área junto à estação ferroviária e ao Museu Nacional Ferroviário, com um investimento estimado em cerca de 5,8 milhões de euros, tem como um dos principais objectivos aliviar a elevada procura por estacionamento naquela zona.
Recorde-se que, tal como O MIRANTE já noticiou, nos últimos meses têm sido recorrentes as queixas relacionadas com estacionamento abusivo no Entroncamento. Está prevista para a zona junto à estação a empreitada “Nova Centralidade na Zona Norte (ARU 1) – Biblioteca Municipal do Entroncamento”, aprovada pelo executivo municipal em Outubro de 2024. A intervenção inclui a criação de uma zona pedonal na Rua Elias Garcia com áreas verdes de lazer, uma praça em frente ao Museu Nacional Ferroviário, um parque de estacionamento subterrâneo de acesso livre e a construção de um edifício destinado a uma biblioteca municipal moderna e multifuncional. A obra tem um prazo de execução de 18 meses, tendo o acto de consignação sido assinado em Junho de 2025.

