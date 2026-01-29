PSD fala em bloqueio da oposição; Valamatos diz querer evitar novelas nas reuniões de Abrantes

Vereadores do PSD na Câmara de Abrantes queixam-se que o presidente do município lhes quer limitar a intervenção nas reuniões do executivo. Manuel Valamatos impôs regras e diz que não quer transformar as reuniões em novelas ou espectáculos.

O PSD de Abrantes acusa o presidente da câmara municipal, Manuel Valamatos (PS), de promover um “bloqueio democrático” e de faltar à palavra dada quanto à condução dos trabalhos nas reuniões do executivo. As críticas constam de um comunicado divulgado pelo partido 24 horas após a mais recente reunião de câmara, marcada por vários momentos de tensão entre a maioria socialista e a bancada social-democrata.

No documento, o PSD denuncia aquilo que considera ser uma alteração unilateral das regras de funcionamento da reunião, com a imposição de uma regra de “intervenção única” para cada vereador no período antes da ordem do dia. Segundo os sociais-democratas, essa limitação não está prevista no regimento e tem como objectivo evitar o contraditório e o debate político.

No mesmo texto, o PSD classifica a actuação do presidente como um “abuso de poder” e uma estratégia para “dividir a oposição”. O partido lamenta ainda alegadas ofensas dirigidas aos vereadores João Morgado e Ana Oliveira, nomeadamente a insinuação de que as propostas do PSD não defendem os interesses dos abrantinos ou visam apenas protagonismo político.

Confronto em reunião de câmara

As acusações surgem na sequência de uma reunião do executivo municipal em que se registaram vários momentos de discórdia entre Manuel Valamatos e a bancada do PSD. O presidente defendeu que o período antes da ordem do dia deve servir para a colocação de perguntas pela oposição, às quais responde, seguindo-se depois a ordem de trabalhos, sem trocas sucessivas de argumentos. “Cada um dos vereadores tem dez minutos, esgotem o tempo se quiserem, mas temos que avançar senão não saímos daqui”, afirmou Manuel Valamatos, acrescentando que uma coisa é dar flexibilidade pontual e outra é manter “trocas constantes” que, no seu entender, não são profícuas para o trabalho da câmara.

A vereadora do PSD Ana Oliveira discorda dessa posição, acusando ainda o presidente de não ir preparado para as reuniões e de responder frequentemente que irá “averiguar” as questões colocadas. “O senhor presidente está ou não está a governar o nosso concelho?”, questionou.

Visivelmente desconfortável, Manuel Valamatos considerou as acusações uma falta de respeito, rejeitou qualquer receio do debate e afirmou não querer transformar as reuniões em “novelas” ou “espectáculos”. “Os abrantinos merecem outro tipo de intervenção”, disse o presidente, reforçando que, se considerar que determinada metodologia não é interessante nem importante, cabe-lhe definir regras para garantir o essencial do funcionamento do órgão.