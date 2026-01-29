Rui Rocha de saída da concelhia do PSD de Vila Franca de Xira

O presidente da Comissão Política Concelhia de Vila Franca de Xira do PSD, Rui Rocha, está de saída do cargo. A O MIRANTE, o dirigente explicou encontrar-se “em transição de pastas”, uma vez que as eleições internas para os núcleos, concelhias e órgãos distritais do partido estão agendadas para dia 28 de Fevereiro.

Rui Rocha invoca motivos pessoais e profissionais para a decisão, explicando que desempenha funções nos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, o que lhe deixa pouco tempo disponível para se dedicar a processos como o da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa ou à situação ainda por resolver na Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira.

“Assumo responsabilidade no que se passou no executivo da Póvoa e Forte da Casa”, afirmou, lamentando que o executivo liderado por António José Inácio funcione apenas com três eleitos, em vez dos sete previstos nos compromissos assumidos antes das eleições autárquicas (ver texto na página 25). “Agimos de boa-fé e, praticamente desde o primeiro momento, desvincularam-se e comportaram-se como um bando”, criticou.

Rui Rocha está há seis anos à frente do PSD de Vila Franca de Xira, tendo cumprido três mandatos, embora ao longo dos anos tenha desempenhado outros cargos na Comissão Política Concelhia. Ao nosso jornal, sublinhou que todas as posições que defendeu no partido foram sempre aprovadas por unanimidade nas reuniões internas.