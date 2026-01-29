uma parceria com o Jornal Expresso

Abrantes reforça aposta nos bombeir ...

Abrantes reforça aposta nos bombeiros e garante manutenção de postos avançados

O posto de comando do Tramagal vai continuar activo e está previsto um investimento financeiro destinado à melhoria das condições do posto avançado do Carvalhal, anunciou o presidente da Câmara de Abrantes.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), afirmou na mais recente reunião do executivo que, nos últimos 10 anos, o concelho quase duplicou o número de bombeiros profissionais, reforçando de forma significativa a capacidade de resposta da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Abrantes, em particular no combate aos incêndios. Segundo o autarca, este aumento de meios humanos implica também uma maior responsabilidade organizativa, com reflexos positivos na eficácia e na capacidade de acção da estrutura operacional dos bombeiros no concelho. O autarca destacou ainda que a actual capacidade instalada da associação é um exemplo desse reforço contínuo.
No que diz respeito à organização territorial dos meios, o presidente garantiu que o posto de comando do Tramagal vai continuar activo. Sublinhou ainda a importância de criar condições de estabilidade e de fixação do posto avançado naquela freguesia, tendo em conta o elevado número de ocorrências registado naquela zona do concelho. Nesse sentido, a câmara pretende trabalhar em conjunto com a associação e com a Junta de Freguesia do Tramagal para consolidar de forma mais permanente esse posto avançado.
Relativamente à freguesia de Carvalhal, Manuel Valamatos explicou que o plano de actividades da aldeia de São Domingos e do respectivo posto avançado prevê um investimento financeiro destinado à melhoria das condições existentes. O objectivo passa por reforçar a base de apoio no âmbito dos incêndios, mas também criar condições para a instalação de um campo de treinos funcional para os bombeiros.

