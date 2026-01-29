Alenquer quer rever regulamento das bolsas escolares

O número de bolsas escolares atribuídas aos alunos do concelho de Alenquer pelo município “ficou aquém” do verificado em anos anteriores. Segundo a vereadora com o pelouro da Educação, Cláudia Luís, esta redução prende-se com os critérios associados ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS), cujo aumento levou a que menos candidatos reunissem as condições para beneficiar do apoio.

No presente ano lectivo serão contemplados 30 estudantes do ensino superior, num total de 86 candidaturas recebidas, sendo que nove são alunos que ingressaram pela primeira vez e 21 são alunos de continuidade. “As candidaturas foram analisadas em cumprimento com os critérios definidos pelo actual regulamento municipal. Desta análise resultou a exclusão de 56 candidatos/as que não reuniam os requisitos de elegibilidade, como a ausência de facultação da totalidade dos documentos solicitados, o não cumprimento de aproveitamento escolar definido ou, como factor maioritário de exclusão (34 candidaturas) com um registo de rendimento per capita do agregado familiar superior ao valor do IAS para 2025 (522,50 euros)”, explicou o município a O MIRANTE.

Perante este cenário, Cláudia Luís disse que o objectivo da câmara passa por proceder à alteração do regulamento de atribuição de bolsas, de forma a permitir o alargamento do apoio e abranger um maior número de alunos do concelho a frequentar o ensino superior. As alterações passam por alargar a atribuição de bolsas a alunos/as que frequentem cursos técnicos de ensino superior profissional e estudantes do ensino articulado artístico.

O município deliberou, para o ano lectivo 2025/2026, a atribuição de 50 bolsas no valor anual de 600 euros cada, das quais 10 são destinadas a alunos e alunas que se matricularam pela primeira vez e as restantes 40 a estudantes que já se encontram a frequentar o ensino superior. O prazo para entrega das candidaturas decorreu de 20 de Outubro a 14 de Novembro de 2025.