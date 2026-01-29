uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-29
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.29 1ª página Sociedade “Aqui Há Aves!” no Barquinha Parque ...

“Aqui Há Aves!” no Barquinha Parque assinala Dia Mundial das Zonas Húmidas

O Barquinha Parque, em Vila Nova da Barquinha, recebe no dia 1 de Fevereiro uma manhã dedicada à observação de aves, no âmbito do projecto “Aqui há Aves!”

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vila Nova da Barquinha acolhe no dia 1 de Fevereiro uma actividade dedicada à observação de aves, no âmbito do projecto “Aqui há Aves!”, uma iniciativa que assinala o Dia Mundial das Zonas Húmidas e pretende sensibilizar a população para a importância destes ecossistemas na conservação da biodiversidade. A actividade é promovida pela associação 30POR1LINHA – Associação Sociocultural e Ambiental e decorre entre as 09h30 e as 12h30, junto ao rio Tejo. É aberta ao público em geral, incluindo jovens, adultos e famílias, sendo especialmente indicada para quem tem curiosidade pela natureza e pretende dar os primeiros passos no “birdwatching”. A participação tem um custo de 4 euros para sócios da associação e 7 euros para não sócios. A realização da iniciativa está dependente das condições meteorológicas.
Esta edição assume um carácter especial por coincidir com o Dia Mundial das Zonas Húmidas, data que destaca o papel fundamental destes espaços naturais na protecção das aves, na manutenção da biodiversidade e no equilíbrio ambiental. O Barquinha Parque, pela sua localização ribeirinha, oferece condições privilegiadas para a observação de diferentes espécies, tornando-se um cenário propício ao contacto directo com a natureza.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...