“Aqui Há Aves!” no Barquinha Parque assinala Dia Mundial das Zonas Húmidas

O Barquinha Parque, em Vila Nova da Barquinha, recebe no dia 1 de Fevereiro uma manhã dedicada à observação de aves, no âmbito do projecto “Aqui há Aves!”

Vila Nova da Barquinha acolhe no dia 1 de Fevereiro uma actividade dedicada à observação de aves, no âmbito do projecto “Aqui há Aves!”, uma iniciativa que assinala o Dia Mundial das Zonas Húmidas e pretende sensibilizar a população para a importância destes ecossistemas na conservação da biodiversidade. A actividade é promovida pela associação 30POR1LINHA – Associação Sociocultural e Ambiental e decorre entre as 09h30 e as 12h30, junto ao rio Tejo. É aberta ao público em geral, incluindo jovens, adultos e famílias, sendo especialmente indicada para quem tem curiosidade pela natureza e pretende dar os primeiros passos no “birdwatching”. A participação tem um custo de 4 euros para sócios da associação e 7 euros para não sócios. A realização da iniciativa está dependente das condições meteorológicas.

Esta edição assume um carácter especial por coincidir com o Dia Mundial das Zonas Húmidas, data que destaca o papel fundamental destes espaços naturais na protecção das aves, na manutenção da biodiversidade e no equilíbrio ambiental. O Barquinha Parque, pela sua localização ribeirinha, oferece condições privilegiadas para a observação de diferentes espécies, tornando-se um cenário propício ao contacto directo com a natureza.