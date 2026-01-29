Benavente promete creche para responder a 250 crianças sem vaga

A falta de vagas em creches no concelho de Benavente levou o executivo municipal a acelerar soluções, apostando numa nova creche municipal de rápida implementação, enquanto prepara, para Samora Correia, um equipamento construído de raiz.

A Câmara de Benavente vai criar uma creche municipal no concelho, numa tentativa de colmatar uma carência antiga no apoio às famílias e responder às listas de espera que somam centenas de crianças. A intenção foi reafirmada pela presidente da autarquia, Sónia Ferreira, em reunião do executivo, sublinhando que o objectivo passa também por reforçar as vagas existentes “o mais rápido possível”.

Segundo a autarca, a solução mais célere passa pela adaptação de edifícios municipais já existentes, à semelhança do que aconteceu com a creche Miúdos & Companhia, em Samora Correia, que foi adquirida pelo município. “Identificámos um conjunto de edifícios que são propriedade do município e que podem ser adaptados para esse efeito”, explicou, adiantando que técnicos das obras municipais, arquitectos e engenheiros estão a avaliar qual o espaço mais adequado e com maior potencial de crescimento futuro.

Sónia Ferreira reconheceu, no entanto, que em Samora Correia não existe actualmente nenhum edifício que permita uma adaptação rápida, ao contrário do que sucede em Benavente ou noutras localidades do concelho, como na Barrosa ou Foros de Almada. “Em Samora Correia terá de ser sempre uma creche construída de raiz”, afirmou, lembrando que muitas famílias são hoje obrigadas a deslocar os filhos dezenas de quilómetros para encontrar resposta.

Na mesma reunião, a vereadora da CDU Catarina do Vale destacou o papel da Fundação Padre Tobias, considerando-a “um parceiro de excelência com prestígio na área da infância e dos idosos”, defendendo que o município deve apoiar a concretização do projecto previsto para as traseiras do Centro Cultural de Samora Correia, logo que existam verbas disponíveis.

A presidente da câmara referiu estar a par das pretensões de se construir uma creche de raiz associada à Fundação Padre Tobias, cuja concretização dependerá da abertura de financiamento. “É uma obra que demorará mais tempo, mas é essencial para garantir uma resposta estrutural naquela cidade”, acrescentou.

O debate político não ficou isento de críticas. O vereador do PS Pedro Gameiro acusou o executivo de ainda não apresentar soluções concretas, lembrando que existem cerca de 250 crianças em lista de espera. “Prometeu-se muito em campanha e agora estamos ainda a identificar o problema”, disse.